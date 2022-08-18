Уже повідомляли про трьох загиблих, серед них і дитина, та майже два десятки поранених у Слобідському районі міста. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко.

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За її словами, усього в лікарнях Харкова було приблизно 30 поранених, декого уже відпустили додому. Однак є люди у важкому стані, оскільки одне крило у будівлі повністю зруйноване.

Мешканка зруйнованого вибухом будинку розповіла, що від її під'їзду нічого не залишилось. Її сусіди вимушені були вибиратись через вікно, оскільки завалило входи та виходи.

П'ятеро сусідів у нас було в під'їзді. Одна жінка в лікарні лежить з поламаною ногою разом з її мамою. А так, ми живі поки,

– зі сльозами на очах розповіла Людмила.

Крім цього, кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян уночі 17 серпня по гуртожитку у Харкові зросла до 7 людей – триповерхівка практично повністю зруйнована. Під завалами може бути ще від 2 до 5 людей.

День жалоби

Завтра, 19 серпня, у міськраді Харкові, а також у Краснограді заявили про день жалоби за усіма загиблими від рук росіян.

Загалом в області за минулу добу, через вечірній та ранкові "прильоти", на жаль, загинуло 12 людей.

Окупанти вранці обстріляли Харків

Вдосвіта 18 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було не менше п'яти.

У Холодногірському районі внаслідок атаки спалахнула адмінбудівля. За даними ДСНС, будинок вже почав обвалюватися. А біля нього палає Біля нього горить приблизно 1,5 десятка машин.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару виникла не одна, а декілька пожеж. Станом на 10 ранку було відомо про 3 жертв та 18 поранених. Зокрема, в Слобідському районі постраждали діти.

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