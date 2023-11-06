Ракетой "поздравили" со 124-летием: оккупанты повредили Одесский художественный музей

Поздно вечером 5 ноября оккупанты обстреляли Одессу. В результате вражеской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей.

Сначала о том, что здание музея пострадало, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Впоследствии информацию подтвердили и в ОВА.

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В Одессе захватчики повредили музей

По словам Труханова, повреждения учреждения серьезные, но не критические.

Немного туда, немного сюда и могли бы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло,

– отметил мэр города.

Он также показал кадры из музея. На них заметны повреждения в залах учреждения.

Враг повредил художественный музей в Одессе: смотрите видео

Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября оккупанты "поздравили" нашу архитектурную достопримечательность попавшей рядом ракетой.

– написал он.

В здании повреждены стены, выбиты стекла. По данным ОВА, там проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате обстрела Одессы поврежден музей / Фото ОВА

Ночная атака на Одессу: что известно

Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут жители Одессы услышали звуки взрывов. Впоследствии раздались повторные.

В ОВА призвали местных жителей находиться в безопасных местах к отбою. А также попросили не снимать ПВО. Сразу после этого в некоторых телеграмм-каналах начали публиковать кадры прилетов. Тогда Олег Кипер снова обратился к местным, подчеркнув, что такой "пиар" играет на руку врагу.

После полуночи стало известно, что в результате атаки на Одессу ранения получили 5 человек. У пострадавших зафиксировали осколочные ранения. Всех госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

В Силах обороны юга уточнили, что Одесщина пострадала от плотной смешанной ракетно-дроновой атаки по центру города и припортовой инфраструктуре.