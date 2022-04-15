Россияне обстреляли окрестности Криворожского района из систем залпового огня

Российские захватчики снова атаковали Днепропетровщину. Враг открыл огонь по окрестностям Криворожского района.

Вели огонь из систем залпового огня. Такую информацию вечером 15 апреля озвучил Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога.

Читайте также Россияне пытаются возобновить наступление в районе Осокоровки в сторону Кривого Рога

К счастью, обошлось без жертв

По словам чиновника, противник нанес удары со стороны Херсонской области. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал. Как уточнил Вилкул, линия столкновения с российскими оккупантами проходит внутри Херсонской области. На территории Днепропетровщины вражеских войск нет.

Об опасности из-за боеприпасов

Кроме того, глава военной администрации призвал жителей Криворожского района передвигаться между населенными пунктами только по дорогам общего пользования. Все из-за рисков наехать на вражеские боеприпасы. Ведь сейчас растет трава, из-за чего они гораздо хуже заметны.

Ранее оккупанты полностью уничтожили аэропорт в Днепре: смотрите видео