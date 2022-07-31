Николаевцы, попавшие под обстрел оккупантов на остановке, нуждаются в помощи

Оккупанты мощно обстреливают жилые районы Николаева. 29 июля они ударили кассетными снарядами по остановке с людьми. Семья пострадавших нуждается в помощи.

Под обстрел попали 44-летний Андрей Комаров и его 20-летняя дочь Виктория. В момент обстрела они вместе со своей собакой переходили дорогу.

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Семья потеряла единственного кормильца

Отец скончался в больнице. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, бесполезно. Жена погибшего Елена рассказала, что ее муж был невероятно добрый и отзывчивый.

Мы с ним никогда не ссорились. Он очень заботился о нас, очень любил. Он так оберегал и дорожил нашей дочерью... Не знаю, как жить без него,

– говорит Елена.