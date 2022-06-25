Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах
Источник:Вячеслав Чаус
Российские оккупанты снова ракетами атаковали поселок Десна Черниговской области. "Прилеты" случились во время всеукраинской тревоги.
Соответствующую информацию сообщил глава Черниговской ОВА. Об этом он написал ориентировочно в 04.46 25 июня.
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Россияне обстреляли поселок Десна
Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем,
– сказал глава ОВА.
Вячеслав Чаус также призвал людей не публиковать фото и видео прилетов.
Стоит вспомнить, что тревога по всей Украине началась ориентировочно в 03:20 и продолжалась до 05:05. Людей призывать находиться в укрытиях до отбоя.
Кроме этого, к сожалению, о взрывах сообщили люди в пяти областях. В частности, на:
- Львовщине;
- Тернопольщине;
- Житомирщине;
- Киевщине;
- а также в Харьковской области.
Стоит вспомнить, что такие звуки могут быть слышны и при работе системы противовоздушной обороны.
В Житомирской области взрывы слышали несколько раз
В Житомирской ОВА ориентировочно в 04:30 сообщили о взрывах. Людей призывали не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях.
"Пытайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями", – призвали в ОВА.
Через две минуты после отбоя в Житомире ориентировочно в 05:05 снова сообщили о взрывах. Людей призывали пройти в укрытие.
И в третий раз, ориентировочно в 05:43 25 июня, раздались звуки взрывов.
"Напоминаем, что отбоя воздушной тревоги не было, поэтому ради безопасности нужно оставаться в укрытиях", – говорится в сообщении.
Кратко о последних обстрелах в Украине
- 24 июня российские оккупанты снова атаковали Николаев. Они попали в местную заправку, поэтому видеокамеры зафиксировали попадание снарядов захватчиков. Очередной "прилет" был в Ингульском районе города и попал на видео.
- В этот же день россияне снова атаковали Николаев. Известно, что оккупанты могли бить из "Точки-У". Однако враги промахнулись и попали в уличную уборную.
- Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что с 24 февраля россияне выпустили по Одесщине 70 ракет. Ими оккупанты убили 10 человек, еще 29 получили ранения.
- В ночь на 24 июня русские враги ударили по поселку Балабино на Запорожье. Оккупанты применили систему реактивного залпового огня. Пресс-служба Запорожской областной военной администрации рассказала, что в результате атаки пострадали распределительные газопроводы низкого давления, часть из которых к утру удалось восстановить. К счастью, мирные жители не пострадали.
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