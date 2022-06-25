Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах

Российские оккупанты снова ракетами атаковали поселок Десна Черниговской области. "Прилеты" случились во время всеукраинской тревоги.

Соответствующую информацию сообщил глава Черниговской ОВА. Об этом он написал ориентировочно в 04.46 25 июня.

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Россияне обстреляли поселок Десна

Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем,

– сказал глава ОВА.

Вячеслав Чаус также призвал людей не публиковать фото и видео прилетов.

Стоит вспомнить, что тревога по всей Украине началась ориентировочно в 03:20 и продолжалась до 05:05. Людей призывать находиться в укрытиях до отбоя.

Кроме этого, к сожалению, о взрывах сообщили люди в пяти областях. В частности, на:

Львовщине;

Тернопольщине;

Житомирщине;

Киевщине;

а также в Харьковской области.

Стоит вспомнить, что такие звуки могут быть слышны и при работе системы противовоздушной обороны.

В Житомирской области взрывы слышали несколько раз

В Житомирской ОВА ориентировочно в 04:30 сообщили о взрывах. Людей призывали не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях.

"Пытайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями", – призвали в ОВА.

Через две минуты после отбоя в Житомире ориентировочно в 05:05 снова сообщили о взрывах. Людей призывали пройти в укрытие.

И в третий раз, ориентировочно в 05:43 25 июня, раздались звуки взрывов.

"Напоминаем, что отбоя воздушной тревоги не было, поэтому ради безопасности нужно оставаться в укрытиях", – говорится в сообщении.

Кратко о последних обстрелах в Украине

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