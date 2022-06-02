Спасатели находятся в безопасном городе
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места происшествия. На кадрах видна разбросанная мебель, выбиты окна и поврежденное здание и крыша.
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И снова "русский мир" как он есть. Один из первых Центров безопасности граждан, базировавшийся в Святогорске, Донецкой области, был жестоко обстрелян,
– рассказали в ГСЧС.
В службе заверили, что спасатели находятся в безопасности. Сейчас их переслали в Славянск.
Последствия обстрелов пожарной части в Святогорске / Фото ГСЧС
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