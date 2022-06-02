Спасатели находятся в безопасном городе

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места происшествия. На кадрах видна разбросанная мебель, выбиты окна и поврежденное здание и крыша.

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И снова "русский мир" как он есть. Один из первых Центров безопасности граждан, базировавшийся в Святогорске, Донецкой области, был жестоко обстрелян,

– рассказали в ГСЧС.

В службе заверили, что спасатели находятся в безопасности. Сейчас их переслали в Славянск.

Последствия обстрелов пожарной части в Святогорске / Фото ГСЧС

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Обратите внимание! По данным Института изучения войны, Россия боится активизации украинских партизан в Луганской области. В регион уже планируют отправить спецотряд боевиков из фейковых республик на Донбассе.

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