Рятувальники перебувають у безпечному місті

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця події. На кадрах видно розкидані меблі, вибиті вікна та пошкоджену будівлю й дах.

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І знов "рускій мір" як він є. Один із перших Центрів безпеки громадян, що базувався у Святогірську, на Донеччині, був жорстоко обстріляний,

– розповіли у ДСНС.

У службі запевнили, що рятувальники перебувають у безпеці. Наразі їх передислокували до Слов'янська.

Наслідки обстрілів пожежної частини у Святогірську / Фото ДСНС

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