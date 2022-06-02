Рятувальники перебувають у безпечному місті
Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця події. На кадрах видно розкидані меблі, вибиті вікна та пошкоджену будівлю й дах.
Рекомендуємо Бої в Сєвєродонецьку, ворог підірвав мости на Криворізькому напрямку: основне за 99 день війни
І знов "рускій мір" як він є. Один із перших Центрів безпеки громадян, що базувався у Святогірську, на Донеччині, був жорстоко обстріляний,
– розповіли у ДСНС.
У службі запевнили, що рятувальники перебувають у безпеці. Наразі їх передислокували до Слов'янська.
Наслідки обстрілів пожежної частини у Святогірську / Фото ДСНС
До теми Росія ризикує сповільнити темп просування на Донбасі, – британська розвідка
Останні новини про ситуацію на Луганщині
- У Сєвєродонецьку окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських захисників. Через величезні втрати в цьому районі, ворог перекидає підрозділи з інших напрямків.
- Зранку 1 червня ворожі війська кілька разів гатили по об'єднанню "Азот". Вони влучили в один з адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. У Лисичанську ворог відкрив вогонь по міській лікарні.
- Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що українські військові повністю контролюють Лисичанськ та готуються до оборони міста. Водночас 80% території Сєвєродонецька перебувають під ворожою окупацією.
- Рятувальники доставили до Лисичанська систему очищення води. Після того, як росіяни зруйнували потужності водоканалів, область залишилася без централізованого водопостачання.
- Унаслідок постійних ворожих обстрілів міста Рубіжне практично немає. На його місці – руїни та згарище. Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував моторошні кадри з дрону, який пролетів над Рубіжним.
- У Сєвєродонецьку зникли 3 лікарів. Їхній автомобіль знайшли обстріляним та повністю знищеним, самих медиків на місці події не було. Де вони зараз – ніхто не знає.