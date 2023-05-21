Россияне обстреляли пожарную часть в Запорожье и убили "служебную" собаку

Россияне обстреляли пожарную часть в одном из населённых пунктов Запорожской области. В результате вражеской атаки погибла "служебная" собака и поврежденные автомобили.

В результате атаки спасатели не пострадали. Однако погибла собака, которая когда-то нашла среди пожарных свое убежище.

Обратите внимание Россияне атаковали Харьковщину: есть разрушение и пострадавший

Последствия вражеского обстрела

Из-за российских обстрелов повреждены беседка на территории пожарной части, окна здания и 2 легковых автомобиля личного состава. Жертвой атаки стала собака по кличке Бадик, которая долгое время жила на территории части и спасатели называли ее служебным псом.

Все время часть служила островком безопасности и убежищем для сотен местных, обращавшихся за помощью. Именно здесь до сегодняшнего дня свое убежище нашел и "служебный" пес Бадик. К сожалению, после этой атаки он не выжил,

– сообщили в ГСЧС.



Бадик, убитый россиянами / Фото ГСЧС

Последствия российского обстрела / Фото ГСЧС

Россия обстреляла Харьковщину

Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.

Одна из вражеских ракет попала в поле, а другая – в частный жилой дом. В результате атаки есть разрушение. Кроме того, местный житель получил травмы.