Россияне обстреляли позиции ВСУ в Запорожье

Российские оккупанты обстреляли позиции наших защитников в Запорожской области, в районе населенного пункта Орехов.

Враг пытается удержать позиции

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Враг продолжает перегруппировку своих бойцов на Таврическом направлении.

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Продолжаются мероприятия по перегруппировке подразделений, инженерному оборудованию позиций. В частности, на огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии,

– говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожской области

Военные рассказали, что враг из артиллерии обстрелял позиции ВСУ в районе населённого пункта Орехов.

Напомним, вчера российские военные тоже били по гражданской инфраструктуре Орехова. В результате интенсивной атаки погибли двое мужчин.

Также в Генштабе сообщили, что на временно занятых территориях Запорожской области россияне развернули состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

ВСУ достойно отстаивают позиции

Украинские военные вчера, 1 мая, уничтожили около 80 российских оккупантов в Запорожье. Они превратили много вражеской техники в металлолом.

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