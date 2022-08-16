Снова Салтовка, – Терехов сообщил о пожаре на месте "прилета"

российские оккупанты 16 августа в очередной раз обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что на месте "прилета" вспыхнул пожар.

Терехов рассказал детали обстрелов Харькова днем 16 августа. Ночью город пережил один из самых массированных ракетных ударов, а уже через некоторое время местные жители снова услышали уведомление о воздушной тревоге.

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Терехов рассказал, что оккупанты обстреляли гаражный кооператив. Также враг разрушил несколько частных гаражей. Мэр добавил, что пострадала транспортная инфраструктура города.

О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целы и невредимы,

– заявил Терехов.

Подробности от Харьковской прокуратуры

Пресс-служба Харьковской прокуратуры сообщила, что уже начали досудебное расследование по уголовному производству. Его открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным, оккупанты били из РСЗО "Торнадо" с направления Липцев. Захватчики повредили трамвайное депо.

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Люди просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно откладывать все дела и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги.

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