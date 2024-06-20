Россияне обстреляли село в Донецкой области кассетными боеприпасами, есть погибшие и раненые
20 июня 2024, 16:58Читати новину українською
Источник:Донецкая областная прокуратура
На пять вечера 20 июня известно, что три человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе ребенок. Враг ударил по селу Роскошное под Константиновкой Донецкой области.
Что известно об ударе
20 июня 2024 года, в 12:20, армия государства-агрессора ударила по территории Ильиновской громады Краматорского района, предварительно, кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В селе Роскошное получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет, – сообщили в областной прокуратуре.