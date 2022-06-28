Россияне обстреляли шахту в Торецке: под землей были горняки

Российские захватчики 27 июня обстреляли шахту в Торецке Донецкой области. В тот момент под землей находились 3 горняка.

Источник 24 канала в горноспасательной службе сообщил, что пожар вспыхнул около 21:50. В результате обстрела огонь охватил надшахтное здание клетевого ствола №1.

Заметьте Сотни тысяч за 4 месяца войны, – Зеленский о количестве выпущенных Россией ракет и снарядов

ДП "Торецкуголь" шахта Торецкая – пожар на поверхности, в шахте – 3 человека,

– говорится в сообщении.

Пока не шахте нет электроснабжения. Кроме того, не работает вентилятор головного проветривания.

Главное об обстрелах 27 июня

Славянск. В ночь на 27 июня российские захватчики ударили по Славянску. Вадим Лях – начальник городской военной администрации – сообщил, что были "прилеты" на таких улицах: Новый Побут и Барвинковская. Кроме того, утром оккупанты обстреляли улицу Торскую.

Кременчуг. Около 16:00 российская ракета попала в ТРЦ в Кременчуге. На месте трагедии вспыхнул пожар. Президент Владимир Зеленский заявил, что это – один из самых дерзких терактов в истории Европы. Россияне сознательно ударили по ТРЦ, где находилась примерно тысяча мирных жителей.

Ударить ракетами по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле,

– заявил Зеленский.

Президент сообщил, что когда началась воздушная тревога, многие успели вывести из ТРЦ. Однако к моменту взрыва там еще оставались работники и посетители.

По состоянию на 22:47 сообщили о:

13 погибших;

59 пострадавших;

40 пропавших без вести.

Харьков. Россияне в течение дня продолжали обстреливать Харьков. Оккупанты убили 5 человек и ранили по меньшей мере 31. Среди пострадавших – 5 детей в возрасте от 8 до 12 лет.

По данным правоохранителей, оккупанты били по Харькову наугад. По предварительным данным, Немышлянский район Харькова враг обстрелял кассетными боеприпасами.

Лисичанск. Сергей Гайдай – глава Луганкской ОВА – сообщил, что оккупанты открыли огонь по мирным людям, которые набирали воду от подвезенной цистерны. Погибли 8 человек. Кроме того, известно о 21 пострадавшем.

К теме – Зеленский отреагировал на удар по Кременчугу: смотрите видео

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.