Российские оккупанты обстреляли частный сектор в Славянске

Утром 7 августа россияне снова обстреляли Славянск. Ударили по частному сектору в центре города.

Так, было всего несколько дней затишья и россияне продолжили обстреливать Славянск. Мэр города Вадим Лях сообщил, что обошлось без жертв и раненых, но призвал людей быть максимально осторожными.

Кстати На Славянском направлении попытки наступления россиян завершились крахом и бегством

Однако инфраструктура получила повреждения, поскольку били в жилой район. Лях обнародовал фото последствий атаки.



Поврежденные крыши домов / Фото Вадима Ляха



Снаряды оккупантов / Фото Вадима Ляха

Предыдущий обстрел Славянска

Враг обстрелял Славянск 30 июля. Тогда пострадали автовокзал и близлежащие здания. Лях показывал фото разрушенных зданий. К счастью, травмированных и погибших не было.

Кстати, на Славянском направлении враг обстреливает из артиллерии населённые пункты по всей линии столкновения. В частности, огнем накрывают поселки Великая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Родное, Дибровное, Грушеваха, Богородичное, Норцовка и Залиман. Для усложнения воздушной разведки оккупанты используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Накануне захватчики попытались наступать в двух районах на Славянском направлении – возле Богородичного и Долины. Однако встретились с отпором наших защитников и убежали.

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