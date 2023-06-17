Враг обстрелял спецподразделения СБУ, которые вывозили людей из Херсона: адский ответ от ВСУ

После того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС жители левобережья Херсонщины остались брошенными на произвол судьбы. Наши спецподразделения вывозили людей из опасных зон под шквальными обстрелами.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ эвакуировали херсонцев с временно оккупированных и затопленных территорий. Вместе с ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны они вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра.

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Враг стрелял в спину

В СБУ добавляют, что специальные подразделения дронами доставляли гуманитарную помощь пострадавшим.

Оккупанты подло обстреляли одну из групп спецназовцев, которая вывозила гражданских. Однако вражескую позицию, оборудованную на крыше жилого дома, мгновенно уничтожили артиллерийским ударом.

Адский ответ от наших воинов: смотрите видео

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