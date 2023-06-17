Враг обстрелял спецподразделения СБУ, которые вывозили людей из Херсона: адский ответ от ВСУ
Источник:СБУ
После того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС жители левобережья Херсонщины остались брошенными на произвол судьбы. Наши спецподразделения вывозили людей из опасных зон под шквальными обстрелами.
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ эвакуировали херсонцев с временно оккупированных и затопленных территорий. Вместе с ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны они вывозили людей, попавших в ловушку на левом берегу Днепра.
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Враг стрелял в спину
В СБУ добавляют, что специальные подразделения дронами доставляли гуманитарную помощь пострадавшим.
Оккупанты подло обстреляли одну из групп спецназовцев, которая вывозила гражданских. Однако вражескую позицию, оборудованную на крыше жилого дома, мгновенно уничтожили артиллерийским ударом.
Адский ответ от наших воинов: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- По состоянию на утро 17 июня в Херсонской области остаются подтопленными 28 населенных пунктов. Среди них 11 – на правом берегу, еще 17 – на левобережье.
- В створе поста "Херсон" на реке Днепр наблюдается постепенное понижение уровня воды - 1,09 метра. Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра. Всего из области эвакуировали 2782 человек. Энергетики стали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в области уже частично перешли к откачке воды. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды.
- По словам Прокудина, в Херсоне уже начались восстановительные работы в микрорайоне Остров. Территорию проверили взрывотехники и кинологи, а специалисты дорожной службы начали расчищать пути.