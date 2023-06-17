Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій. Разом із ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.

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Ворог стріляв у спину

В СБУ додають, що спеціальні підрозділи дронами доставляли гуманітарну допомогу постраждалим.

Окупанти підло обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка вивозила цивільних. Однак ворожу позицію, обладнану на даху житлового будинку, миттєво знищили артилерійським ударом.

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