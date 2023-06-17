Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій. Разом із ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.
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Ворог стріляв у спину
В СБУ додають, що спеціальні підрозділи дронами доставляли гуманітарну допомогу постраждалим.
Окупанти підло обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка вивозила цивільних. Однак ворожу позицію, обладнану на даху житлового будинку, миттєво знищили артилерійським ударом.
Пекельна відповідь від наших воїнів: дивіться відео
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Станом на ранок 17 червня в Херсонській області залишаються підтопленими 28 населених пунктів. Серед них 11 – на правому березі, ще 17 – на лівобережжі.
- У створі поста "Херсон" на річці Дніпро спостерігається поступове зниження рівня води – 1,09 метра. Водночас вода у Херсонській області опустилася нижче 1,3 метра. Загалом з області евакуювали 2 782 осіб. Енергетики почали повертати світло у підтоплені райони Херсона.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області вже частково перейшли до відкачування води. За минулу добу фахівці відкачали понад 22 тисячі тонн води.
- За словами Прокудіна, у Херсоні вже почалися відновлювальні роботи у мікрорайоні Острів. Територію перевірили вибухотехніки та кінологи, а фахівці дорожньої служби почали розчищати шляхи.