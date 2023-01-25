Оккупанты массированно обстреляли Угледар: сорвана эвакуация людей

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Угледар в Донецкой области. Из-за этого была сорвана эвакуация местных жителей.

Людям так и не удалось уехать из города. В настоящее время правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы спасти их.

Важно "26 скорых": произошла самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину

Оккупанты сорвали эвакуацию в Угледаре

Семья с тремя маленькими детьми 25 января должна была быть уже в безопасности. Они были в укрытии в 2 километрах от позиций врага, под постоянным огнем.

Когда семья согласилась выехать, то с самого утра российские оккупанты совершили массированный обстрел Угледара.

Несмотря на хаотические удары врага, экипаж полиции продолжил путь и заехал в горящий, затянутый дымом город. Полицейские рассчитывали дождаться момента тишины, чтобы спасти детей. Но он так и не наступил,

– отметили в полиции.

Правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы, как только будет шанс, – эвакуировать семью с детьми.

Угледар оказался под обстрелом: смотрите видео

Эвакуация украинцев: последние новости

21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это самая массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, было привлечено 26 карет скорых.

Около 15 тысяч человек с момента деоккупации Херсона воспользовались эвакуацией и переехали в более безопасные регионы Украины.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сейчас выехать с территорий, которые пока подконтрольны России, очень трудно. В частности, если речь идет об оккупированной части Херсона, то можно выезжать через Крым.

Полиция Донецкой области призывает жителей не откладывать эвакуацию.