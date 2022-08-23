Оккупанты пытаются поднять радиоактивную пыль – под ударом оказалась Запорожская ТЭС

россияне обстреливают не только Запорожскую АЭС. Они атаковали золоотвалы Запорожской теплоэлектростанции, где сконцентрированы ядовитые вещества.

Об этом рассказали 23 августа в Главном управлении разведки Минобороны. Отметили, что оккупанты используют новый метод, чтобы сделать нужную "картинку" для пропаганды и манипуляций.

К теме В реанимации скончался работник ЗАЭС, попавший под обстрел оккупантов в Энергодаре

"Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС", – написали в разведке.

Образовались тучи пыли

россияне атаковали золоотвалы, поскольку это места, где хранятся отходы, образующиеся в процессе работы тепловых электростанций. В золе сконцентрированы ядовитые вещества. В частности, уровень радиации в минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. Эти отходы могут образовывать пыль, которая будет распространяться на значительные расстояния.

Заметьте Наглость, – Зеленский о созыве россией Совбеза ООН по ЗАЭС

После минометных обстрелов по золоотвалам уже образовались тучи пыли. Они распространились на окраине Энергодара. Вблизи атомной станции измерили радиационный фон. Он повышен.

Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов" со стороны ВСУ,

– сообщила разведка.

Пожар возле ЗАЭС

Вблизи Запорожской атомной электростанции загорелся лес. Пожар возник после обстрелов. Оккупанты его не пытаются потушить.

Обратите внимание – в Энергодаре возник масштабный пожар: смотрите видео