Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине: разрушена заправка, ферма и жилые дома

Российские захватчики 10 апреля обстреляли поселок Золочев, что на Харьковщине. Враг полностью разрушил автозаправочную станцию, повреждения получили ферма и жилые дома.

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны.

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Россияне обстреляли поселок Золочев

По информации следствия, 10 апреля, примерно в 13:00 российские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Золочев Богодуховского района.

В результате атаки повреждены ряд зданий, жилых домов, автомобилей. Разрушениям также подверглись предприятие и фермерское хозяйство. Полностью разрушена автозаправочная станция.

Кроме того, 4 человека получили ранения.

В связи с этим украинские правоохранители начали уголовное производство.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 11 апреля россияне 66 раз обстреляли область. Оккупанты били из "Смерчей", "Градов" и танков.

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