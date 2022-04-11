За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни.

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Росіяни обстріляли селище Золочів

За інформацією слідства, 10 квітня, приблизно о 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Золочів Богодухівського району.

Внаслідок атаки пошкоджені низка будівель, житлових будинків, автомобілів. Руйнувань також зазнали підприємство та фермерське господарство. Повністю зруйнована автозаправна станція.

Крім того, 4 людини отримали поранення.

У зв'язку з цим українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у ніч на 11 квітня росіяни 66 разів обстріляли область. Окупанти гатили зі "Смерчів", "Градів" і танків.

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