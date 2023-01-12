Россияне продолжают обустройство аэродрома под Гомелем: спутниковые снимки

12 января 2023, 21:52
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Зеркало недели

Российские оккупационные войска продолжают поставлять силы и технику на территорию Беларуси. В частности, спутниковые снимки зафиксировали обустройство аэродрома под Гомелем, который захватчики будут использовать для выполнения боевых задач.

Как отмечают, россияне продолжают обустройство аэродрома "Зябровка" под Гомелем. Спутниковые снимки опубликовала компанией Airbus.

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Какие "новинки" появились под Гомелем

Судя по фото, по состоянию на начало января на старой авиабазе появились:

  • новые комплексы С-300;
  • две искусственные возвышенности;
  • насыпь для радаров раннего предупреждения или управления военными действиями

Военный исследователь Конрад Музыка отмечает, что свежие следы шин и инженерная техника свидетельствуют о продолжении строительства военной инфраструктуры.

Оборудование аэродрома "Зябровка" / Фото Airbus

Также на фото можно заметить ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые определили Rochan Consulting как 76N6 и 64N6E.

Добавим, что ранее в "Зябровке" расположили низковысотные радары 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

Где расположен Гомель: смотрите на карте

Россия опрокидывает технику в Беларусь: последние новости

  • Очередной военный груз из России прибыл в Беларусь 9 января. В Витебскую область прибыли 40 вагонов: 15 пассажирских; 10 крытых с снаряжением и боеприпасами и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой;
  • По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек.
  • Заметим, что Россия систематически опрокидывает технику и личный состав в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций
  • Уже на следующий день в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.

Автор: Анна Романюк