Буданов такими мелочами не занимается, – ГУР о приписанном им росСМИ "покушении" на Шария

Пропагандистские российские СМИ обвинили украинские спецслужбы в "покушении" на предателя Анатолия Шария. В ГУР МО опровергли такие громкие заявления.

Еще в марте пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что его вместе с женой якобы пытались убить в Испании. Он также начал жаловаться, что испанские силовики якобы еще неделю назад "знали, что будет попытка покушения".

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Буданов такими мелочами не занимается

Одно из пропагандистских агентств утверждает, что по данным их "источников", за попыткой убийства Шария в марте якобы "стоят украинские спецслужбы". В частности, по словам российского издания, подготовкой покушения на предателя якобы занималось ГУР в тесном взаимодействии с СБУ.

"Блогера планировали физически устранить, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию. Непосредственно руководил операцией Буданов", – говорят российские пропагандисты. Однако представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины назвал такие сообщения очередными вбросами.

Непосредственно Буданов такими мелочами точно не занимается, а комментировать очередные вбросы фашистско-российских пропагандистов – это только поддерживать их психические расстройства,

– сказал Андрей Юсов.

Напомним, в конце октября 2023 года дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова. Так, ночью 24 октября в дом пророссийского блогера в городке Рода-де-Бара бросили несколько подобных смесей. В сети также опубликовали кадры, как несколько бутылок попадают в фасад дома. После этого вспыхнул пожар.

Кто такой Шарий

Шарий – пророссийский блогер, который подозревается в Украине в государственной измене. О подозрении ему объявили еще в 2021 году. В СБУ отметили, что он занимался противоправной деятельностью в информационной сфере, которая вредила национальной безопасности Украины. Кроме того, он выполнял задачи иностранных структур.

В июле 2023 года СБУ сообщила новое подозрение скандальному блогеру Шарию. Там отметили, что правоохранители разоблачили новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блогера. В ведомстве отметили, что мужчина лично подсказывал российской фсб, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать украинским военнопленным.

Уже после съемок этих постановочных видео, Шарий занимался их монтажом. В частности, он вырезал из них "невыгодные" для российской власти моменты. "Смонтированные" сюжеты Россия затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.