"Может произойти катастрофа": в Deep State оценили ситуацию вокруг Курахово

Большая интенсивность штурмовых действий на Кураховском направлении сохраняется и в дальнейшем. Оккупанты не отказываются от намерений не только захватить город, но и взять в окружение украинские силы.

Очень сложная и опасная ситуация сложилась вокруг Курахово. Россияне продолжают наступать на город с трех направлений, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Смотрите также Враг нанес авиаудары по Запорожью: в каком состоянии раненые

Почему потеря Курахово – "вопрос времени"

По словам аналитиков, обстановка на этом участке фронта становится все хуже. Оккупанты продолжают реализацию своего масштабного плана по окружению города, заходя с флангов. Усилив давление с новых направлений, россияне пытаются выйти на логистические пути Сил Обороны. Для этого они штурмуют позиции украинских военных с севера, юга и востока.

На севере и юге враг действует с целью обхода города с флангов, где ему важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье – Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению.

С юга движение осуществляется по направлению Ясная Поляна – Максимовка – Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но противник имеет продвижение. От линии боевого соприкосновения до трассы остается около 10 километров.

С севера оккупанты сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Сонцовка. Там они имели попытки успешного захода в само село, но пока Силам Обороны удается уничтожать вражескую пехоту. "Постоянное давление малыми группами, которые в случае выживания стараются спрятаться с целью накопления сказываются и рано или поздно дадут возможность закрепиться", – считают эксперты.

Парелельно происходят активные попытки россиян прорваться в Берестки и Старые Терны.

На востоке от Курахово оккупанты тоже продвигаются успешно. Они залезают на восточные окраины города и тоже пробуют насыщаться и закрепляться.

Курахово окружают с трех сторон: смотрите на карте

Одновременно неблагоприятная обстановка складывается в районе населенных пунктов Антоновка – Екатериновка – Елизаветовка, ведь оккупанты еще более активизировались и постоянно лезут на позиции украинских военных. При выходе врага на трассу Н15, этот участок будет самым опасным для пребывания.

В Deep State говорят, что в привлечении Украиной дополнительных ресурсов, которые прибывают в район Курахово, возникают вопросы адекватности их развертывания.

Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу,

– подытожили аналитики.

К слову, за последние сутки на Кураховском направлении произошло 48 вражеских атак.