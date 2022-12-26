"Нашли" на елке в Украине символ Третьего рейха: какую чушь придумали россияне

26 декабря 2022, 13:31
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Источник:

OSINT

Россияне снова распространили очередной фейк в своих пропагандистских каналах. В частности, они написали откровенную ложь о том, что в Украине якобы на елке "украшения с военной символикой ВСУ и Третьего рейха".

Однако фото оккупанты использовали с2013 года. Более того, сделаны они были вовсе  не в Украине.

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В чем ложь россиян

По данным исследователей, россияне сделали  "вброс"  касательно Рождества и начали "разгонять" его в других пабликах.

Суть "вброса" примитивная –  "украинцы наряжают елки украшениями с военной символикой ВСУ и Третьего рейха"… Поэтому р**ня опубликовала фото с выставки, проходившей в немецком городе Ульм 27 ноября 2013 года в Museum der Brotkultur,
– говорится в сообщении.


Россияне опубликовали очередную ложь об Украине / Скриншот из российских пабликов

Пропагандисты подписали фото с немецкой выставки в Украине, что якобы так "украшают" елки в Украине.

"Украинцы, где нет нацизма, готовятся украшать елки", – написали враги.

Хотя на самом деле опубликовали фото из музея в Германии, сделанные в 2013 году.


Настоящая публикация, из которой оккупанты украли фото / Скриншот из Daily Mail

Стоит отметить, что на выставке 2013 года в Германии показали и самую популярную игрушку нацистской Германии – фарфоровую голову Гитлера.

Странно, что такую фотку р**ня не опубликовала... Хотя, возможно, еще и такое увидим!
– отметили исследователи.

Россияне украли фото с выставки в Германии: что известно

  • В 2013 году на выставке в немецком городе Ульм показали коллекцию елочных украшений на Рождество при Третьем рейхе.
  • Отмечалось, что цель выставки – показать людям, как фанатики изменили символы Рождества.
  • По данным издания Daily Mail, которое писало об этой выставке в 2013 году, новогодние игрушки времен гитлеровской Германии из частной коллекции семьи города. Их она предоставила музею до февраля 2014 года.
  • На выставке было ориентировочно 400 экспонатов. Кроме свастики, там была глава Гитлера и нацистское поздравление "Heil Hitler" – "Да здравствует Гитлер",  и много другой символики того времени.

Автор: Діана Квасневська