Ложь на фальтстарте: россияне заверили, что уничтожили оружие, которое еще даже не поставили в Украину

В россии ранее тоже появлялись фейки об уничтожении украинской военной техники. На этот раз российские пропагандисты поспешили с очередными вымышленными успехами армии оккупантов.

Россияне заявили, что их военные разгромили немецкие танки Leopard 2A4 и американские БМП M2 Bradley. Но Вооруженные Силы Украины еще не имеют их на вооружении.

Обратите внимание Вброс фейков и влияние через агентов, – Лещенко объяснил, чем россия пытается повлиять на Запад

Как отреагировали в Минобороны

В Минобороны Украины написали, что это была ложь на опережение.

Российские пропагандисты сообщили об уничтоженных на юге Украины БМП М2 Bradley и танках Leopard 2А4. Однако решение о предоставлении Украине этого оборудования не принято,

– говорится в сообщении.

Что известно о танках Leopard 2A4 и БМП M2 Bradley

Украина ждет от канцлера Германии Олафа Шольца отмашки на прямую поставку танков Leopard 2 для ВСУ. Танк Leopard 2A4 обладает высокой надежностью, живучестью, отличной огневой мощью в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место.

БМП M2 Bradley тоже пока отсутствует на вооружении ВСУ. По официальным данным, Украина даже не запрашивала их у союзников.

Российские пропагандисты поссорились из-за своей же лжи

Советник главы Офиса президента Украины и журналист Сергей Лещенко рассказал, что один из российских пропагандистов распространил фото якобы разбитого HIMARS. Россиянин заявил, что это HIMARS, который якобы уничтожили российские вооруженные силы.

Другой российский пропагандист опубликовал сообщение и заявил, что это не является правдой. Потому что это не РСЗО, а просто американский военный тягач, кабина которого выглядит похоже. Однако за кабиной находились не реактивные системы залпового огня, а фургон, который должен был перевозить другую военную технику, но не HIMARS.

На кого рассчитаны российские фейки

По мнению Лещенко, такие новости рассчитаны, например, на аудиторию Южно-Африканской республики, которая, к сожалению, достаточно пророссийская. Также сюда можно отнести популяция Латинской Америки.

Высшее руководство Украины всегда рассказывает, что действительно происходит, чтобы повлиять на общественное мнение и позиции этих государств.

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