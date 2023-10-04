"Атеш" обнаружил секретный состав россиян в скале у Симферополя: как он выглядит

4 октября 2023, 13:55
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"Атеш"

Агенты "Атеш" обнаружили скрытый склад оккупантов в Симферопольском районе. Враг додумался спрятать оружие на старом овощебазе в скале.

Партизаны сообщили, что скрытый склад российских оккупантов размещен в селе Мазанка Симферопольского района. Его хорошо спрятали, однако агенты "Атеш" сумели его заметить.

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Что известно о скрытом составе оккупантов

Этот склад оборудован на заброшенной овощебазе в скале. Вход в него укреплен ракушечником и временными укрепленными сооружениями.

Внизу от основного входа враг разместил палатки с личным составом.

К слову, на въезде в самое село Мазанка россияне установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей. Агенты убеждены, что "цель очень жирная".

Вероятно, очень жирная цель, требующая "Грома". Вся информация передана – ожидаем результатов,
– сказали в "Атеше".

Также партизаны обнародовали координаты скрытого состава: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Как выглядит скрытый состав россиян возле Симферополя: фото "Атеш"

Оккупанты боятся новых "прилетов"

  • После успешных атак Украины на военные объекты в Крыму россияне начали строить новые фортификационные сооружения на оккупированном полуострове. Да, агенты "Атеш" заметили оборонительные линии у Феодосии.
  • Также россияне активно перемещают ПВО в Симферополь. Кроме этого, из-за страха украинских морских дронов оккупанты опрокидывают боевые катера сухопутными путями.
  • Тем временем в Светле Джанкойского района партизаны наткнулись на скрытую ремонтную базу оккупантов. Ее организовали на территории местной заброшенной фермы.
Автор: Анастасія Кушпіт