"Атеш" обнаружил секретный состав россиян в скале у Симферополя: как он выглядит
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" обнаружили скрытый склад оккупантов в Симферопольском районе. Враг додумался спрятать оружие на старом овощебазе в скале.
Партизаны сообщили, что скрытый склад российских оккупантов размещен в селе Мазанка Симферопольского района. Его хорошо спрятали, однако агенты "Атеш" сумели его заметить.
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Что известно о скрытом составе оккупантов
Этот склад оборудован на заброшенной овощебазе в скале. Вход в него укреплен ракушечником и временными укрепленными сооружениями.
Внизу от основного входа враг разместил палатки с личным составом.
К слову, на въезде в самое село Мазанка россияне установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей. Агенты убеждены, что "цель очень жирная".
Вероятно, очень жирная цель, требующая "Грома". Вся информация передана – ожидаем результатов,
– сказали в "Атеше".
Также партизаны обнародовали координаты скрытого состава: 45.0066749337001, 34.26194089114725.
Как выглядит скрытый состав россиян возле Симферополя: фото "Атеш"
Оккупанты боятся новых "прилетов"
- После успешных атак Украины на военные объекты в Крыму россияне начали строить новые фортификационные сооружения на оккупированном полуострове. Да, агенты "Атеш" заметили оборонительные линии у Феодосии.
- Также россияне активно перемещают ПВО в Симферополь. Кроме этого, из-за страха украинских морских дронов оккупанты опрокидывают боевые катера сухопутными путями.
- Тем временем в Светле Джанкойского района партизаны наткнулись на скрытую ремонтную базу оккупантов. Ее организовали на территории местной заброшенной фермы.