Россияне ослаблены, потому что ВСУ успешно атакуют в Северодонецке, – ISW

Тот факт, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке, указывает на уменьшение боевой силы россиян.

Американский Институт изучения войны (ISW) подчеркнул, что украинские защитники продолжают контратаковать россиян в Северодонецке, на захвате которого враг сосредоточил все свои силы.

Внимание Северодонецк поделен пополам, оккупанты понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай

ВСУ откинули россиян из города

Несмотря на то, что российские войска продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецк – Лисичанск, украинские войска провели успешное контрнаступление в Северодонецке за последние 48 часов и отбросили российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов.

Способность украинских войск успешно контратаковать Северодонецк, приоритетный район для Кремля, также свидетельствует о снижении боевой мощи российских войск в Украине,

– говорится в отчете.

Это поможет укрепить украинские позиции и в других направлениях

Также американцы отметили, что ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси,

– добавили американцы.

Ситуация в Северодонецке коротко:

россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских оккупантов из города, поэтому Северодонецк буквально поделен пополам;

враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;

все резервы российской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что россияне продолжают вести штурмовые действия в Северодонецке. Также для захвата господствующих высот враг пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

Предварительно успешную контратаку подтвердила и британская разведка. Британцы подчеркнули, что это могло приостановить оперативный успех россиян, которого им удалось достичь раньше.

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