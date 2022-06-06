Россияне ослаблены, потому что ВСУ успешно атакуют в Северодонецке, – ISW

6 июня 2022 , 07:09
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Источник:

ISW

Тот факт, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке, указывает на уменьшение боевой силы россиян.

Американский Институт изучения войны (ISW) подчеркнул, что украинские защитники продолжают контратаковать россиян в Северодонецке, на захвате которого враг сосредоточил все свои силы.

Внимание Северодонецк поделен пополам, оккупанты понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай

ВСУ откинули россиян из города

Несмотря на то, что российские войска продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецк – Лисичанск, украинские войска провели успешное контрнаступление в Северодонецке за последние 48 часов и отбросили российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов.

Способность украинских войск успешно контратаковать Северодонецк, приоритетный район для Кремля, также свидетельствует о снижении боевой мощи российских войск в Украине,
– говорится в отчете.

Это поможет укрепить украинские позиции и в других направлениях

Также американцы отметили, что ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси,
– добавили американцы.

Ситуация в Северодонецке коротко:

  • россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских оккупантов из города, поэтому Северодонецк буквально поделен пополам;
  • враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;
  • все резервы российской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;
Обратите внимание! В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что россияне продолжают вести штурмовые действия в Северодонецке. Также для захвата господствующих высот враг пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

Предварительно успешную контратаку подтвердила и британская разведка. Британцы подчеркнули, что это могло приостановить оперативный успех россиян, которого им удалось достичь раньше.

Обратите внимание – Гайдай напомнил о важном значении Лисичанска: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська