Россияне осознают свою слабость: после затопления "Москвы" у них – моральная катастрофа

В России наблюдается интересный процесс – вторые сутки они осознают, что "сильная Россия", с которой нельзя воевать – это только иллюзия.

Об этом в интервью новостному интернет-СМИ Politeka рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Россияне столкнулись с реальностью

По его словам, крах иллюзий россиян проявляется по двум направлениям:

Они осознают, что не являются неприкосновенной нацией; Они понимают, что их армию разрушают те, кого они считали более слабыми.

Относительно первого Арестович отметил, что моральная катастрофа уже затронула и обычное население, и политиков, и пропагандистов.

У них крушениt иллюзий – разрушается каркас сильнейшей армии,

– добавил он.

По его словам, сейчас пропагандисты пытаются прикрыть свою слабость, используя фейки якобы "Москву" разрушили украинские вертолеты. В то же время он напоминает, что несколькими днями ранее те же СМИ рассказывали, что вся наша авиация разрушена. Таким образом, пропаганда загнала себя в тупик.

Второй фактор, подрывающий моральный дух россиян – понимание, что их уничтожают украинцы.

Они начинают осознавать, что "хохлы", над которыми они издевались, будут бить еще сильнее, пока не убьют совсем,

– подчеркнул Арестович.

Путин, по его словам, воспитывал россиян по принципу криминальных авторитетов. Они считали, что им ничего не будет даже за самые большие преступления, однако сейчас в их сознании происходит перелом.

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