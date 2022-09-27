Ваш сын безобразно себя ведет: на могиле родителей путина активисты оставили послание

Об отвратительном поведении путина решили доложить и его мертвым родителям. Более того, покойных марию и владимира попросили принять меры.

Аргументировали обращение тем, что диктатор угрожает уничтожить весь мир. Соответствующее послание оставили на могиле родителей путина в Санкт-Петербурге.

Интересно Через неделю путин может объявить ядерную войну, – предположение Шейтельмана

Пожаловались как на непослушного ребенка

Послание было написано на листе, вырванном из школьного дневника. Да и было похоже на такое, которое учителя пишут родителям непослушных детей.

Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте и угрожает взорвать всю школу! Примите меры!,

– строго отметили российские активисты.

В телеграм-канале добавили: надеются, что "родители этого пи**юка когда-нибудь заберут его к себе". А также отметили, что письмо – дело рук российского феминистского антивоенного сопротивления.



Послание марии и владимиру путиным / Фото из телеграм-канала

Безумные угрозы путина

21 сентября путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Несмотря на заявления диктатора, мобилизуют на фронт даже тех, кто мобилизации не подлежит, вместо оружия выдают ржавые автоматы, а на фронт бросают без какой-либо подготовки.

Вместе с мобилизацией он пригрозил миру применением ядерного оружия. При этом диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты" и подчеркнул, что не блефует. Хотя, отметим, на россию никто и не нападал.

"Ядерной доктриной" угрожал и подручный путина лавров. Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через фейковые "референдумы" территории Украины.

На это ответил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что угрозы ядерным оружием от путина не являются чем-то новым. Однако и предостерег, что нельзя исключать риски.

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