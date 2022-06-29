К Змеиному враг пригнал большой десантный корабль, в море держит более 15 крылатых ракет
Источник:ОК "Юг"
Россияне продолжают усиливать свои позиции на острове Змеиный. Угроза ракетных обстрелов с Черного моря также остается высокой.
Ситуация в Черном море остается сложной. Враг продолжает блокировать судоходство и угрожает Украине ракетными обстрелами
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Черное море: чем занимаются российские оккупанты
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", операция россиян на острове Змеином продолжается. После шторма корабельная группировка врага пополнилась одним крупным десантным кораблем.
Что касается угрозы ракетных обстрелов Украины с Черного моря, она остается высокой. Враг держит в акватории моря около 15 крылатых ракет.
Граждан призывают ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае опасности.
Война России с Украиной: последние события
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