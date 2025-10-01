Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал в эфире 24 Канала, почему россияне дошли до того, что будут на фронте передвигаться на лошадях. Он объяснил, как враг пытается придумывать новые способы, чтобы эффективнее воевать.

Зачем россияне могут использовать лошадей для передвижения на фронте?

Отченаш отметил, что в этой ситуации ему больше всего жаль животных, ведь он уверен, что россияне будут использовать их для логистических процессов.

Для россиян это вполне рабочая схема. Когда они применяли 10, 20, 30 мотоциклов, отправляли их на линию боевого соприкосновения, то там пытались прорвать ту или иную линию обороны. И в некоторых случаях им удавалось это сделать. Потому что 30 мотоциклов – это значительно эффективнее, чем, условно, 5 – 7 танков,

– объяснил он.

Офицер бригады "Рубеж" считает, что такое количество танков – это большая цель, которую значительно легче поразить. А 30 мотоциклов – это быстроманевренные цели, в которые значительно труднее попасть и которые могут быстро двигаться друг за другом. Поэтому они имеют определенные преимущества, но в то же время падают от любого взрыва, раздавшегося рядом, в них летят обломки, ведь они не имеют защиты.

Но лошади россиянам того результата, на который они рассчитывают, не дадут. Будет очень жаль, если нам придется применять оружие для того, чтобы ликвидировать российских условных кавалеристов,

– отметил Андрей Отченаш.

Однако, по его словам, это может быть признаком того, что именно пехотные подразделения оккупантов стагнировали до момента, когда они снова переходят к кавалерийским атакам. Потому что они увидели, что те атаки, которые они осуществляли ранее, не принесли им желаемого результата.

К слову. Бойцы российской армии, по данным российских СМИ, начали осваивать тактику кавалерийских штурмов. Оккупанты считают, что лошади имеют определенные преимущества по сравнению с мототехникой, в частности, отличаются высокой мобильностью. Для выполнения боевых задач будет использоваться карачаевская порода лошадей.

Также это демонстрирует, что россияне пробуют нащупать слабые места украинской обороны и найти метод модернизации штурмовых действия или логистики. То есть враг, по мнению офицера бригады "Рубеж", пытается развиваться.

Он добавил, что со стороны Украины это выглядит как отсутствие понимания ценности человеческой жизни и жизни животных. В то же время со стороны россиян это может выглядеть достаточно рационально.

