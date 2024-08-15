Могут выгонять целые семьи: каким образом россияне отбирают жилье украинцев в Бердянске

Российские военные продолжают в больших количествах размещаться в селах Бердянского района. Сельская территория менее заселена, что позволяет оккупантам творить больше беспорядка.

Бывали случаи, когда враг просто выгонял целые семьи из собственных домов. Больше о преступлениях россиян в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Как противник отбирает жилье у украинцев в Бердянске

В Черниговской общине россияне не единично занимали дома у людей, которые не хотели получать российский паспорт и соответственно оккупантскую регистрацию недвижимости. Дома просто обустраивали под госпиталь, размещали личный состав или боекомплект.

Они просто выгоняли семьи. Приходили и говорили: "Все, выходите, оставляйте жилье. Мы будем использовать его самостоятельно". Затем через несколько недель покидали дома без окон, дверей и условий для проживания. Эта позорная тенденция продолжается,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

Оккупанты, которые бежали с фронта и прятались от собственных заградотрядов, кроме того, что занимают дачные кооперативы и брошенные дома, еще и пошли на помощь в Курскую область. Территория Бердянского района немного очистилась от такого контингента.

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Понятно также, что на Курщине сложная ситуация, если даже из тыла россияне гонят живую силу и технику. Как оказалось, личный состав у врага не бесконечный, а поддерживать оборону надо по всему фронту.

Дома так и остаются брошенными на произвол судьбы без надлежащих условий для проживания и как туда возвращаться людям – это огромный вопрос. Даже сложно представить, что сейчас с домами после 10 – 15 россиян, которые там жили.