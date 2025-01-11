Осталось одно место, но оно хуже Крыма: где россияне ремонтируют военные корабли

Россияне полностью прекратили ремонт своих военных кораблей на мощностях в аннексированном Крыму. Ведь боятся ударов украинских дронов.

Что помогли оккупантам сделать правильные выводы и окончательно отказаться от ремонта военных кораблей в Крыму и где теперь враг чинит свои суда, об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

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Где теперь враг чинит суда

Представитель ВМС отметил, что сейчас российским захватчикам фактически негде ремонтировать свои военные корабли. У россиян остается один пункт базирования, где есть ремонтные возможности – Новороссийск. Однако он и близко не стоит с ремонтными и судостроительными заводами в Крыму, которые Россия украла в результате аннексии полуострова.

Мы долго доказывали россиянам, что они не могут использовать Крым для ремонта своих кораблей,

– отметил Плетенчук.

Однако прежде чем понять это, противнику надо было потерять малый ракетный корабль "Аскольд" на заводе в Керчи, который был уничтожен буквально перед его спуском на воду, а также несколько единиц больших десантных кораблей. Только после этого оккупанты наконец сделали выводы.

Уменьшилась ли активность российского флота в Черном море

В течение последней недели Россия не выводила свои корабли в Черное море. По словам представителя ВМС, это еще один правильный вывод, который сделала Россия. Ведь для российского флота крайне опасно пребывание в акватории Черного моря.

Год назад оккупанты потеряли несколько единиц подряд, что было довольно больно. Ведь это были разные классы серьезных единиц, в частности ракетный катер, очередной ВДК и патрульный корабль. Это вообще серьезный имиджевый и технический удар,

– сказал капитан 3 ранга.

Благодаря эффективной работе украинских Сил обороны боевые корабли покинули Крым и перебазировались в Новороссийск, что ограничивает их выходы в море.

Российский флот фактически прекратил выполнять свои функции. В частности речь идет об охране водного района, обеспечение безопасности гражданского судоходства, патрулирование, сопровождение и боевых операциях. Большинство этих задач противник переложил на авиацию.

К слову, украинские морские дроны "Магура" в ночь на 31 декабря уничтожили два российских вертолета над Черным морем. Это привело к уменьшению количества вылетов врага.