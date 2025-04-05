На Херсонщине российские военные отказываются от мобильной связи

Командование 14-го армейского корпуса российской армии приказало всем подразделениям отказаться от мобильной связи. Оккупанты должны сделать это до 15 апреля.

Отныне связь будет только проводной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Почему россияне отказываются от мобильной связи

По данным агента "Атеш" из состава 80-й мотострелковой бригады, причиной отказа оккупантов от мобильной связи являются значительные потери из-за действий украинских средств радиоэлектронной разведки. Это связано с тем, что они позволяют точно определить координаты и наносить удары по штабам и позициям российской армии.

В "Атеш" отмечают, что долгое время эту проблему игнорировали, но сейчас количество успешных попаданий выросло в разы. Однако, теперь управлять войсками стало сложнее и из-за этого многие офицеры недовольны таким решением.

Что не менее важно, оккупанты также потеряли последнюю возможность общаться со своими семьями, что достаточно негативно влияет на их моральное состояние.

Добавим, что ранее в партизанском движении рассказали, что командование вражеской армии продолжает отдавать приказы на штурмы на островах Днепра в Херсонской области, не жалея личного состава. Вследствие этого в районе острова Голубов Лиман недавно погибло 26 оккупантов, еще 20 получили ранения.