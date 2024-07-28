Хотят зазомбировать молодое поколение, – Дудукалов объяснил, что россияне совершают в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске россияне открыли при виртуальном участии Владимира Путина "молодежный образовательный центр "Маяк". Он расположен не территории украинского детского лагеря на Бердянской косе.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что оккупанты анонсировали открытие центра в апреле 2024 года, а запустить его работу планировали 1 июня. Однако не успели достроить и открыли только сейчас.

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Создали репрессивно-карательные органы

Россияне хвастаются тем, что это заведение является одним из по меньшей мере 17 подобных "молодежных центров" по всей России и на оккупированных территориях.

Центр, как утверждают оккупанты, будет работать не только летом, в курортный сезон, но и в течение года там будут проводиться образовательно-пропагандистские мероприятия патриотического направления,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Оккупанты отдельно обращают внимание на подготовку молодежи к службе в армии. Практически все патриотические мероприятия, по его словам, сопровождаются тактической и медицинской подготовкой, общением с оккупантскими военными.

Сейчас никакой информации об активности в этом центре нет. Россияне якобы завершают последние приготовления. Однако планируется, что более 500 участников смогут одновременно привлекаться на мероприятия в этом центре.

На самом деле раньше это был детский лагерь, который оккупанты захватили и используют по такому назначению,

– объяснил он.

В целом россияне на оккупированных территориях тратят немало сил на работу с детьми, подростками, юношеством.

Они хотят зазомбировать наше молодое поколение, чтобы оно не знало другой страны, кроме России. Также они популяризируют среди молодежи свое войско. Если родители тех детей, которые, по мнению оккупантов, обязаны участвовать в пропагандистских мероприятиях, отказываются от этого, то в отношении их власть может принять соответствующие притеснения,

– отметил Виктор Дудукалов.

Оккупанты, по его словам, создали репрессивно-карательные органы, которые позволяют отбирать детей, лишать родительских прав. Это довольно серьезная угроза, и все понимают, что лучше с оккупантами не конфликтовать.

"Это имеет определенные последствия, потому что некоторые дети, молодежь активно приобщаются к пропагандистским мероприятиям. Однако их процент, к счастью, не такой большой, как рассчитывали оккупанты", – подчеркнул он.

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