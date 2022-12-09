Как относятся россияне к войне: могут ли там разразиться протесты

Людям в России не нравится война. Точнее, им безразлично то, что убивают украинцев, однако сами гибнуть они не хотят.

Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что реальные потери России в войне – около 300 тысяч.

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Россиянам не нравится война

Ступак рассказал, что россиянам не нравится война, но не потому, что они не хотят убивать украинцев, а потому, что не хотят сами погибать. Исследования показывают, что россияне уже меньше смотрят телевизор, а в рейтинг топ-100 программ российского ТВ попала только Скабеева, и то где-то на 62-м месте. То есть россияне хотят закрыться от войны.

Они думают, что пусть война идет, пусть там убивают украинцев, чтобы их не касалось. Они согласны дать деньги, ресурсы, чтобы их туда не брали,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Акции социального недовольства в России

Он продолжил, что все меньше россиян, которые хотят идти воевать. Теперь на фронт их можно отправить с помощью принуждения (под угрозой тюрьмы), а также денег. Однако акции социального недовольства, если и разразятся, то будут не согласованы ни по месту, ни по времени.

"Это может быть взрыв из ничего. Как пример, Иран, где убили неправильно носившую хиджаб девушку. И вот 3 месяца у них не прекращаются массовые акции, что Иран вынужден просить помощи в подавлении протестов Россию", – отметил эксперт Украинского института будущего.

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Украина не обстреливает российские гражданские объекты

По его словам, Украина правильно делает, что не обстреливает гражданские объекты России, потому что так лишает Кремль возможности поднять народ на борьбу. Отдельные одиночные психи пытаются говорить, мол, "вставай, страна огромная, враг возле Москвы", но это не работает. Мы работаем исключительно по военным объектам.

Если там есть исключительно военные объекты, то туда и залетает. Заправочные станции, нефтебазы, ремонтные базы, военная техника. Вот туда залетает, наши диверсанты работают,

– подчеркнул Ступак.

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