Такое мнение высказал 24 Каналу начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" Николай Гриценко, отметив, что общеизвестно, какими именно силами россияне проводят свои штурмы. Также в 63 отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали, как доставили пленного россиянина в тыл одного только в сопровождении дрона с громкоговорителем.

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Это постоянная тактика россиян

Гриценко отметил, что оккупанты для своих наступлений используют отбросов своего общества – бывших заключенных, людей с низким социальным статусом, тех, что имеют большие кредиты.

У нас был пленный, воевавший из-за кредита за бензопилу, который он не мог оплатить. Были пленные оккупанты, которые пошли на фронт из-за того, что их в гражданской жизни кто-то искал или угрожал расправой,

– объяснил начальник штаба батальона "Сила свободы".

Россиянам, по его мнению, нет смысла тратить ресурсы на обучение новоприбывших контрактников, потому что их как можно быстрее отправляют на переднюю линию, чтобы обнулить и не выплачивать им деньги по контракту.

Оккупант после подписания контракта и вместе с прохождением обучения в среднем живет на фронте два – три месяца,

– отметил Николай Гриценко.

Также по словам представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, на Харьковском направлении, а именно в районе Волчанска, "враг идет просто по собственным трупам". По его словам, россияне несут огромные потери, чтобы попытаться продвинуться даже на несколько сотен метров.

Это постоянная тактика оккупантов, и что самое страшное, их это не смущает. Они идут по телам ребят, погибших, с которыми они еще пять дней назад сидели в блиндаже и пили чай. У них настолько промыты мозги, что они не понимают, что их отправляют на верную смерть,

– отметил он.

Начальник штаба батальона "Сила свободы" объяснил, если оккупанты не выполнят задание и вернутся, то их могут казнить.

Поэтому они и бьются очень сильно и пытаются делать все возможное, чтобы выполнить задание,

– подчеркнул Гриценко.

Он рассказал, что во время одного из штурмов на направлении, где работает батальон "Сила свободы", в блиндаж к украинскому пехотинцу пытался влезть оккупант. Он отчаянно вел огонь, бросал гранаты. Но в конце концов россиянин надышался пороховыми газами и отключился у входа в блиндаж.

Украинские пехотинцы, как отметил начальник штаба батальона "Сила свободы", взяли его в плен. Позже оккупант объяснил, что если бы он этого не сделал, то его убили бы дроны, направленные его же командирами. У него не было выбора, он мог или попытаться самостоятельно штурмовать блиндаж, или гарантированно умереть.

Напомним, что украинские защитники взяли в плен российских военнослужащих на Курском направлении. Они рассказали, что в подразделениях на территории России против них применялись негуманное обращение, психологическое давление и угрозы. По словам россиян, они попали в плен во время своего первого выхода на боевое задание – через месяц после того, как их призвали.