Таку думку висловив 24 Каналу начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" Микола Гриценко, зазначивши, що загальновідомо, якими саме силами росіяни проводять свої штурми. Також у 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ розповіли, як доставили полоненого росіянина в тил самого лише у супроводі дрона з гучномовцем.

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Це стала тактика росіян

Гриценко наголосив, що окупанти для своїх наступів використовують покидьків свого суспільства – колишніх ув'язнених, людей з низьким соціальним статусом, тих, що мають великі кредити.

У нас був полонений, що воював через кредит за бензопилу, який він не міг сплатити. Були полонені окупанти, які пішли на фронт через те, що їх в цивільному житті хтось шукав чи погрожував розправою,

– пояснив начальник штабу батальйону "Сила свободи".

Росіянам, на його думку, немає сенсу витрачати ресурси на навчання новоприбулих контрактників, тому що їх якомога швидше відправляють на передню лінію, щоб обнулити і не виплачувати їм гроші по контракту.

Окупант після підписання контракту та разом з проходженням навчання в середньому живе на фронті два – три місяці,

– наголосив Микола Гриценко.

Також за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, на Харківському напрямку, а саме в районі Вовчанська, "ворог йде просто по власних трупах". За його словами, росіяни зазнають величезних втрат, щоб спробувати просунутись навіть на кілька сотень метрів.

Це стала тактика окупантів, і що найстрашніше, що їх це не засмучує. Вони йдуть по тілах хлопців, які загинули, з якими вони ще п'ять днів назад сиділи в бліндажі і пили чай. У них настільки промиті мізки, що вони не розуміють, що їх відправляють на вірну смерть,

– зазначив він.

Начальник штабу батальйону "Сила свободи" пояснив, якщо окупанти не виконають завдання та повернуться назад, то їх можуть стратити.

Тому вони і б'ються дуже потужно і намагаються робити все можливе, щоб виконати завдання,

– підкреслив Гриценко.

Він розповів, що під час одного зі штурмів на напрямку, де працює батальйон "Сила свободи", у бліндаж до українського піхотинця намагався дертися окупант. Він відчайдушно вів вогонь, кидав гранати. Але зрештою росіянин надихався пороховими газами і відключився біля входу у бліндаж.

Українські піхотинці, як зазначив начальник штабу батальйону "Сила свободи", взяли його в полон. Пізніше окупант пояснив, що якби він цього не зробив, то його вбили б дрони, спрямовані його ж командирами. У нього не було вибору: або спробувати самотужки штурмувати бліндаж, або гарантовано вмерти.

Нагадаємо, що українські захисники взяли у полон російських військовослужбовців на Курському напрямку. Вони розповіли, що у підрозділах на території Росії проти них застосовувалися негуманне поводження, психологічний тиск і погрози.

За словами росіян, вони потрапили в полон під час свого першого виходу на бойове завдання – за місяць після того, як їх призвали.