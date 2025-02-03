Личность военного, которого обезглавили россияне, уже установили: дело расследует полиция

Украинская сторона предварительно установила личность военнослужащего ВСУ с отсеченной головой, фото которого распространилось в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артура Добросердова.

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Добросердов прокомментировал военное преступление россиян

По словам Добросердова, благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления (Секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего.

Он отметил, что Национальную полицию уже проинформировали для установления контакта с родными военного. Также правоохранители должны провести необходимые следственные действия с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей.

Также проинформирован Офис Генерального прокурора относительно очередного грубого нарушения норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора,

– говорится в заметке Артура Добросердова.

Уполномоченный также призвал воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять только официальным источникам информации.

Отмечается, что с целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты.