На нем россияне издеваются над телом погибшего товарища.

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Зверский поступок оккупантов

На кадрах, зафиксированных дроном, видно, как двое россиян, вооруженных топором, подошли к телу "двухсотого" и начали старательно отрубать ему конечность. После оккупанты вернулись на свои позиции.

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Россияне отрубают руку "двухсотому": смотрите видео

Еда, мародерство или трофей – мотив зверского поступка россиян остался неизвестным. Однако это видео – очередное доказательство того, что оккупантам и их дикарству не может быть места на нашей земле,

– прокомментировали случай в бригаде "Азов".

К слову, OSINT-исследователи нашли оккупанта, который приказал обезглавить военного ВСУ.