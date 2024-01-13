Врагу все равно местный или не местный – всех забирают и бросают на "мясные штурмы". Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что в целом популяция россиян в Донецкой области не становится меньше, видимо, из-за зимы.
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По словам Андрющенко, во время новогодних праздников украинцы работали и всеми способами приближали победу. В то же время россияне разъехались, праздновали и только сейчас протрезвели.
Сейчас оккупанты имеют другую задачу. На всей временно оккупированной территории тем или иным способом собирают подписи за Владимира Путина. Потому все отвернулись и от фронта, и от мобилизации. Там продолжаются другие процессы,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Подпись за Путина – путевка в Крым
В России должны пройти выборы президента с 15 по 17 марта, которые будут проходить дистанционно по электронной системе голосования. Распространяется информация, что сейчас происходит "тренировка" – россияне ходят по ВОТ и за полученный голос платят деньги. Пока не понятно, зачем это делать, если результаты все равно сфальсифицируют.
Мы этого "не понимаем" из-за "демократических" процедур. Кто управляет Россией? "Бюрократы" на самом деле, которые к этому относятся серьезно, потому что, если этого не делать, они не будут силой, угрозой и вообще чем-то нужным для России. Зачем они это делают – просто смех. Мы системно шутим и смеемся над этим, потому что они придумывают что угодно, чтобы собрать подписи для ЦИК, чтобы Путин стал кандидатом в президенты,
– отметил Петр Андрющенко.
Похожая ситуация происходит в Херсонской и Запорожской областях. Но оккупированная администрация в Запорожье предлагает программу "бонус-плюс" за подпись в пользу Путина – российский паспорт и путевку в "солнечный" Крым зимой.
В Херсонскую область оккупанты привозят людей и делают фото-видео, чтобы продемонстрировать "честно" собранные подписи главе Кремля и российскому населению по телевизору. Поскольку из-за боевых действий на левобережье не хватает лиц для таких манипуляций.
Ситуация в Мариуполе: главное
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне в треугольнике Мариуполь – Бердянск – Розовка на 50% увеличили количество военных баз, личного состава, техники и вооружения для них. Вероятно, оккупанты готовят усилить давление в районе Марьинки или пойти в наступление в районе Угледара.
- В Мариуполе 13 января работала враждебная ПВО, причем совсем близко к жилой застройке. Случилось попадания в казарму, расположенной на территории металлургического комбината имени Ильича, где проживали российские оккупанты. Там могли упасть обломки ПВО.
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе огромные проблемы с отоплением и электроэнергией. Температура воздуха в помещениях примерно 8 – 11 градусов тепла. Кроме того, наблюдается транспортный коллапс.