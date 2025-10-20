Оккупанты активизировали переброску своих войск через Мариуполь. Интересно, что враг везет их вовсе не на Запорожское направление, как было раньше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что оккупантам теперь важнее Донецкая область. Туда вражеские силы едут в грузовиках.

Как россиян перебрасывают на фронт?

Через Мариуполь зафиксировали движение грузовиков в направлении Волновахи. Оккупанты везут в них своих солдат. Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что россияне перебрасывают силы именно на Новопавловское направление, где враг имеет определенные успехи.

Это странно, потому что, учитывая скорость, им было бы проще перебрасывать через Никольскую громаду Мариупольского района. Однако они перебрасывают через Волноваху, что указывает на большое количество базирования второй или третьей линии фронта,

– сказал он.

Андрющенко отметил, что враг перебрасывает новых военных – россиян, которые подписали контракты, и прошли обучение в агломерации Мариуполь – Бердянск. Кроме того, перебрасывают и элитные подразделения – морпехов и спецназ ФСБ из Крыма.

О направлении движения свидетельствуют маркировки на грузовиках – "V", типичное для Донецкой области. Это демонстрирует, что сейчас Запорожская область не в приоритете оккупантов.

Что и куда перебрасывали россияне раньше?