Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що окупантам тепер важливіша Донеччина. Туди ворожі сили їдуть у вантажівках.

Дивіться також Зеленський заперечив вимогу Путіна щодо контролю над Донбасом і заінтригував заявою про зброю

Як росіян перекидають на фронт?

Через Маріуполь зафіксували рух вантажівок у напрямку Волновахи. Окупанти везуть у них своїх солдатів. Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що росіяни перекидають сили саме на Новопавлівський напрямок, де ворог має певні успіхи.

Це дивно, бо з огляду швидкості їм було б простіше перекидати через Нікольську громаду Маріупольського району. Однак вони перекидають через Волноваху, що вказує на велику кількість базування другої або третьої лінії фронту,

– сказав він.

Андрющенко наголосив, що ворог перекидає нових військових – росіян, які підписали контракти, та пройшли навчання в агломерації Маріуполь – Бердянськ. Крім того, перекидають і елітні підрозділи – морпіхів та спецназ ФСБ з Криму.

Про напрямок руху свідчать маркування на вантажівках – "V", типове для Донецької області. Це демонструє, що зараз Запорізька область не в пріоритеті окупантів.

Що і куди перекидали росіяни раніше?