Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что, вероятно, враг перебрасывает технику в Харьковскую область. Однако было зафиксировано небольшое количество танков, что не поможет оккупантам изменить ход событий на линии фронта.
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Куда оккупанты начали тянуть технику
По словам Андрющенко, часть грузовиков удалось провести до выезда аж из Таганрога, то есть по территории России, Ростовская область. Такие действия врага, вероятно, связаны с наступлением на Харьковскую область, где участвует группировка "Север".
Мы видим количество их потерь и того, что им не хватает ресурсов для выполнения задач, которые они перед собой поставили и они вынуждены тянуть подкрепление с фронта,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Также видно странное совпадение – перемещение техники происходит именно в момент, когда наступательные операции россиян в Харьковской области не имеют запланированных ими успехов. По словам Андрющенко, враг несет большие потери, только за неделю цифра составляет 10 тысяч.
Такое впечатление, что идет поставка чего-то именно с линии фронта и привлечены боевые подразделения, а не какие-то новобранцы,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Какую технику перетаскивают россияне
В сторону Новоазовска, по словам Андрющенко, враг вез достаточно современные танки. Мариупольцы насчитали примерно 7 тягачей, что не свидетельствует о движении большой колонны танков.
Есть подкрепление, но недостаточно существенное, чтобы что-то изменило на каком-то участке фронта,
– добавил советник городского головы Мариуполя.
Последние новости оккупированного Мариуполя
- Россияне продолжают строительство железной дороги возле временно оккупированного Мариуполя. Сейчас оккупанты вкладывают рельсы на мост, который находится под поселком Гранитное. Под конец мая – начало июня железную дорогу могут запустить.
- Мариуполь в течение последнего года активно заселяют россиянами. Их свозят "волнами" – иногда количество приезжих людей аж зашкаливает, иногда – этот процесс стихает. Россияне заселяются в пустые квартиры в городе.
- Русские придумали схему для конфискации имущества украинцев в Мариуполе. Если человек в течение месяца по требованию не появляется с документами о квартире, то комиссия имеет право признать "бесхозной" эту квартиру или дом. Далее так называемые черные риелторы перепродают это имущество россиянам.