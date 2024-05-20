Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что, вероятно, враг перебрасывает технику в Харьковскую область. Однако было зафиксировано небольшое количество танков, что не поможет оккупантам изменить ход событий на линии фронта.

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Куда оккупанты начали тянуть технику

По словам Андрющенко, часть грузовиков удалось провести до выезда аж из Таганрога, то есть по территории России, Ростовская область. Такие действия врага, вероятно, связаны с наступлением на Харьковскую область, где участвует группировка "Север".

Мы видим количество их потерь и того, что им не хватает ресурсов для выполнения задач, которые они перед собой поставили и они вынуждены тянуть подкрепление с фронта,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Также видно странное совпадение – перемещение техники происходит именно в момент, когда наступательные операции россиян в Харьковской области не имеют запланированных ими успехов. По словам Андрющенко, враг несет большие потери, только за неделю цифра составляет 10 тысяч.

Такое впечатление, что идет поставка чего-то именно с линии фронта и привлечены боевые подразделения, а не какие-то новобранцы,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Какую технику перетаскивают россияне

В сторону Новоазовска, по словам Андрющенко, враг вез достаточно современные танки. Мариупольцы насчитали примерно 7 тягачей, что не свидетельствует о движении большой колонны танков.

Есть подкрепление, но недостаточно существенное, чтобы что-то изменило на каком-то участке фронта,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

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