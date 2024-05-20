Таку думку 24 Каналу вислови радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що, ймовірно, ворог перекидає техніку до Харківської області. Однак була зафіксована невелика кількість танків, що не допоможе окупантам змінити хід подій на лінії фронту.

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Куди окупанти почали тягнути техніку

За словами Андрющенка, частину вантажівок вдалось провести до виїзду аж з Таганрогу, тобто по території Росії, Ростовська область. Такі дії ворога, ймовірно, пов'язані з наступом на Харківську область, де бере участь угруповання "Сєвєр".

Ми бачимо кількість їхніх втрат і того, що їм не вистачає ресурсів для виконання завдань, які вони перед собою поставили й вони змушення тягнути підкріплення з фронту,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Також видний дивний збіг – переміщення техніки відбувається саме в момент, коли наступальні операції росіян в Харківській області не мають запланованих ними успіхів. За словами Андрющенка, ворог зазнає великих втрат, лише за тиждень цифра становить 10 тисяч.

Таке враження, що йде постачання чогось саме з лінії фронту і залучені бойові підрозділи, а не якісь новобранці,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Яку техніку перетягують росіяни

В бік Новоазовська, за словами Андрющенка, ворог віз достатньо сучасні танки. Маріупольці нарахували приблизно 7 тягачів, що не свідчить про рух великої колони танків.

Є підкріплення, але недостатньо суттєве, щоб щось змінило на якійсь ділянці фронту,

– додав радник міського голови Маріуполя.

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