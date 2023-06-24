Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, пока россияне не применяли комплексы "Бал".

К теме Новая угроза для Киева и вызов для ПВО: для чего Россия перекидывает ракетные комплексы "Бал"

"Там нет формирования наступательной группировки. Мы наблюдали перемещение ракетных подразделений, в частности комплекса "Бал". Но случаев его применения пока не зафиксировано", – отметил Жданов.

Почему россияне перекинули ракетные подразделения к Сумской области: смотрите видео

Сделает ли Украина упреждающий удар

По мнению военного эксперта, пока ВСУ с "Балами" ничего делать не будут. Но если этот комплекс таки применят, то могут прилететь какие-то неизвестные дроны.

Обратите внимание! Одна пусковая установка "Бала" способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может иметь 32 снаряда. Сейчас в России около 40 комплексов.

Что известно о ракетных комплексах "Бал": коротко