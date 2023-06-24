Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, поки що росіяни не застосовували комплекси "Бал".

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"Там нема формування наступального угруповання. Ми спостерігали переміщення ракетних підрозділів, зокрема комплексу "Бал". Але випадків його застосування поки не зафіксовано", – зазначив Жданов.

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На думку військового експерта, наразі ЗСУ з "Балами" нічого не робитимуть. Але якщо цей комплекс таки застосують, то можуть прилетіти якісь невідомі дрони.

Зверніть увагу! Одна пускова установка "Балу" здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може мати 32 снаряди. Наразі в Росії є близько 40 комплексів.

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