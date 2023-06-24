Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, поки що росіяни не застосовували комплекси "Бал".
До теми Нова загроза для Києва та виклик для ППО: для чого Росія перекидає ракетні комплекси "Бал"
"Там нема формування наступального угруповання. Ми спостерігали переміщення ракетних підрозділів, зокрема комплексу "Бал". Але випадків його застосування поки не зафіксовано", – зазначив Жданов.
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На думку військового експерта, наразі ЗСУ з "Балами" нічого не робитимуть. Але якщо цей комплекс таки застосують, то можуть прилетіти якісь невідомі дрони.
Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко
- 12 червня Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що Росія перекидає в Брянську область дивізіон корабельних ракетних комплексів.
- "Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У, які модернізували 2021 року. Нині вважається, що їхня дальність зросла удвічі – з 260 до 500 кілометрів. Якщо це дійсно так – Київ також у небезпеці.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-35У менші за крилаті, тому їх важче виявляти.