Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты на этом участке фронта проводят перегруппировку войск.

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россияне сосредотачивают силы на южном фланге

Селезнев отметил, что недавно главное направление усилий российской армии было на украинские Славянск и Краматорск.

В настоящее время мы видим, что большая часть сил и средств российской оккупационной армии сосредотачиваются на южном фланге российско-украинского фронта,

– сказал военный эксперт.

По его словам, оккупанты накапливают достаточно большое количество сил и средств. Четыре армии из состава восточного военного округа России отправляют батальонно-тактические группы. Также у россиян еще есть определенные резервы на Севере ныне оккупированного Крыма.

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Размещение штабов россии подсказывает направление наступательных действий

Селезнев отметил, что пока неизвестно – куда именно оккупанты направят эти силы и средства. Неизвестно, почему враг постоянно передвигает собственные штабы. Возможно, это делается из-за опасений украинских HIMARS.

Мы понимаем, что от того, где именно будут размещаться штабы армии, которые будут руководить этой армадой, будет понятно, в каком направлении россияне будут проводить наступательные действия.

– заметил он.

Военный эксперт резюмировал, что ныне оккупанты на этом участке фронта проводят так называемую перегруппировку войск. И уже скоро станет ясно, где именно они будут оказывать давление на наши позиции.

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Ситуация на фронте: последние новости

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