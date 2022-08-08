Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты на этом участке фронта проводят перегруппировку войск.
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россияне сосредотачивают силы на южном фланге
Селезнев отметил, что недавно главное направление усилий российской армии было на украинские Славянск и Краматорск.
В настоящее время мы видим, что большая часть сил и средств российской оккупационной армии сосредотачиваются на южном фланге российско-украинского фронта,
– сказал военный эксперт.
По его словам, оккупанты накапливают достаточно большое количество сил и средств. Четыре армии из состава восточного военного округа России отправляют батальонно-тактические группы. Также у россиян еще есть определенные резервы на Севере ныне оккупированного Крыма.
Селезнев прокомментировал перемещение штабов россии: смотрите видео
Размещение штабов россии подсказывает направление наступательных действий
Селезнев отметил, что пока неизвестно – куда именно оккупанты направят эти силы и средства. Неизвестно, почему враг постоянно передвигает собственные штабы. Возможно, это делается из-за опасений украинских HIMARS.
Мы понимаем, что от того, где именно будут размещаться штабы армии, которые будут руководить этой армадой, будет понятно, в каком направлении россияне будут проводить наступательные действия.
– заметил он.
Военный эксперт резюмировал, что ныне оккупанты на этом участке фронта проводят так называемую перегруппировку войск. И уже скоро станет ясно, где именно они будут оказывать давление на наши позиции.
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