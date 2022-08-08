Про це розповів 24 каналу військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, окупанти на цій ділянці фронту проводять перегруповування військ.

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росіяни зосереджують сили на південному фланзі

Селезньов зауважив, що донедавна головний напрямок зусиль російської армії був на українські Слов'янськ та Краматорськ.

Нині ми бачимо, що переважна частина сил та засобів російської окупаційної армії зосереджуються на південному фланзі російсько-українського фронту,

– сказав військовий експерт.

За його словами, окупанти накопичують досить велику кількість сил та засобів. Чотири армії зі складу східного військового округу рф відправляють батальйонно-тактичні групи. Також у росіян ще є певні резерви на Півночі нині окупованого Криму.

Селезньов прокоментував переміщення штабів росії: дивіться відео

Розміщення штабів росії підказує напрямок наступальних дій

Селезньов зазначив, що наразі невідомо – куди саме окупанти спрямують ці сили та засоби. Невідомо також, чому ворог постійно пересовує власні штаби. Можливо, це робиться через побоювання українських HIMARS.

Ми розуміємо, що від того, де саме будуть розміщуватися штаби армії, які будуть керувати цією армадою, буде зрозуміло, в якому напрямку росіяни будуть проводити наступальні дії,

– зауважив він.

Військовий експерт резюмував, що нині окупанти на цій ділянці фронту проводять так зване перегруповування військ. І вже невдовзі стане зрозуміло, де саме вони будуть чинити тиск на наші позиції.

Зверніть увагу! Ворог продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони у прикордонних з Україною областях білорусі. Водночас позиції та активність сил окупантів за останню добу суттєво не змінилась.

Ситуація на фронті: останні новини

У ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. ЗСУ підтвердили нові влучання по Антонівському й Каховському мостах.

ЗСУ продовжують стримувати російських окупантів. Інтенсивні бої точаться на Сході нашої країни. Там російські окупанти невдало штурмували Бахмут, Зайцеве, Яковлівку.

росіяни вночі 8 серпня знову обстріляли Дніпропетровщину. Гатили ракетами та "Градами" – це спричинило серйозні руйнування.

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