В России снова появятся города Ленинград и Сталинград: как оккупанты дурачатся накануне 9 мая
- В России временно вернут прежние названия городам Санкт-Петербург (Ленинград) и Волгоград (Сталинград).
- Эта акция продлится три дня с 8 по 10 мая.
Страна-агрессорка полным ходом готовится к празднованию 80-летия со Дня победы. Для россиян это лишний повод побряцать оружием, пообниматься с иностранными лидерами и поностальгировать по СССР.
Так, в России решили вернуть городам – Санкт-Петербурга и Волгограда – прежние названия, а именно Ленинград и Сталинград соответственно, передает 24 Канал.
Смотрите также Враг делает все, что может, – командир спрогнозировал, будет ли Путин иметь успехи до 9 мая
Что придумали оккупанты
Отмечается, что эта акция будет временной. Города переименуют только на три дня – с 8 по 10 мая.
Авиационный диспетчер вместо своего обычного позывного "Петербург-подход" или "Петербург-контроль" будет говорить во время первой связи "Ленинград-подход" или "Ленинград-контроль". То же касается контактов пилотов с диспетчерами.
Аналогичное будет происходить и в Волгограде, который на время вернет себе имя Сталина.
Напомним, что в Москву на 9 мая планируют приехать премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, глава южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Китая Си Цзиньпин.
Справка: В Украине с 2016 года 9 мая не празднуется, как День победы. В Украине 8 мая отмечается, как День памяти и примирения, победы над нацизмом во Второй мировой войне по европейской традиции.