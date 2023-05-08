Происходят странные вещи с вертолетами, – Андрющенко о военных перемещениях в Мариуполе

В Мариуполе происходят новые странные движения техники. Речь идет о вертолетах, которые с ночи базировались на "Азовстале", а сейчас пошли в сторону Мангуша и Бердянска.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что было насчитано 15 вертолетов.

Смотрите также Вся группировка России будет обречена, – военный эксперт озвучил сценарий деоккупации Мариуполя

"Это похоже на какое-то очередное военное перемещение. Потому что до того не было такого базирования вертолетов на "Азовстали". Их переместили где-то вечером-ночью и утром они пошли дальше", – остановился на деталях спикер.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Шагает "победобесие"

По поводу других событий в Мариуполе, то россияне продолжают разминирование "Азовстали", отметил советник мэра. Эта работа в очередной раз способствует встрече оккупантов с Кобзоном.

"Мы слышим громкие взрывы, опять мощные авиабомбы, которые не разорвались в прошлом году, когда бомбили завод", – добавил он.

Также к 9 мая – сакральной для Путина даты – россияне пытаются массово насаждать свою идеологию мариупольцам. Андрющенко отметил, что оккупанты по разнарядке увенчивают город георгиевскими лентами и другой атрибутикой.

Однако мариупольцы устали. Вчера мы видели бабушку, которая едва ходит, она пошла и срезала один из таких плакатов со своего подъезда. То есть достаточный разрыв между российской пропагандой и ожиданием Мариуполя на деоккупацию,

– резюмировал он.

События в Мариуполе: последние новости